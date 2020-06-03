Таллиннская центральная библиотека приглашает молодежь участвовать в челлендже

На конкурс библиотекари выбрали десять интересных тем, которые вдохновят подростков на чтение и расширят кругозор. По каждой теме на странице библиотеки (https://keskraamatukogu.ee/noorteprogramm/) найдутся рекомендации, на основании которых дети смогут выбрать книги, которые им хотелось бы прочитать.

Никаких ограничений ни в жанрах, ни в авторах, ни в объемах нет. Для участия в челлендже можно также читать книги из электронных библиотек ELLU https://ellu.keskraamatukogu.ee/ и OverDrive https://keskraamatukogu.overdrive.com/.

Обратную связь о прочитанной книге можно оставить несколькими способами — разместить пост в социальных медиа, заполнить анкету в интернете или ответить на вопросы анкеты прямо в библиотеке. Среди всех участников конкурса будут разыграны призы, которые предложили издательство Pikoprint и магазин Photopoint.

Читательский челлендж продлится до 31 декабря 2020 года. Летний режим работы библиотеки и ее филиалов опубликован на домашней странице https://keskraamatukogu.ee/ru/.