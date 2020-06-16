Таллиннская центральная библиотека предлагает слушать музыку по интернету

Naxos Music Library — одна из крупнейших в мире электронных аудиоколлекций классической музыки, которая постоянно пополняется. На данный момент в коллекции более 150 000 CD-дисков с записями различных музыкальных произведений, в том числе полные каталоги многих известных фирм грамзаписи. Также в каталоге представлен музыкальный словарь Naxos Dictionary of Music, либретто сценических постановок, анализ англоязычных произведений, музыкальная учебная литература, эссе, мнения и т.д.

Электронная аудиоколлекция Naxos Music Library Jazz предлагает внушительную подборку как классических, так и современных джазовых композиций от 32 000 разных исполнителей. В меньших количествах в обоих каталогах представлен блюз, рок и т.д.

Кристи Веэбер, руководитель по развитию Таллиннской центральной библиотеки, предлагает насладиться летом под звуки прекрасных мелодий.

”В большой коллекции Naxos найдется множество интересных произведений как для простого прослушивания, так и изучения музыки, а также расширения кругозора, — сказала Кристи Веэбер. — Поисковые системы ресурса упрощают ориентирование — произведение можно выбрать как по имени дирижера или исполнителя, так и по дате выхода композиции или временному промежутку, а также по жанрам или музыкальному инструменту. Можно также создать персональный список музыкальных произведений. Открытием электронного каталога мы отмечаем начало лета и Международный день музыки”.

Доступ к каталогу Naxos имеется и у Эстонской академии музыки и театра, но пользоваться базой данных можно только на месте. Центральная библиотека впервые в Эстонии предлагает возможность пользоваться музыкальным каталогом отовсюду с любого устройства.

Naxos можно использовать как через интернет-браузер, так и загрузив бесплатное приложение. Для пользования каталогом нужно ввести личный код или номер читательского билета, а также пароль от Minu ESTER.

Подробную информацию можно получить на странице Таллиннской центральной библиотеке или же задав вопросы по электронной почте naxos@tln.lib.ee.