Таллиннская центральная библиотека предлагает поддержку в поиске повседневной информации

Умение оперативно найти и оценить необходимую информацию — одна из главных компетенций библиотекаря, и они могут ориентироваться в большом количестве информации. Так, они просят звонить на телефон антикризисной линии лишь в критических или важных для жизни случаях, а по всем остальным вопросам обращаться прямиком в библиотеку.

”Библиотекарь, используя различные инфоканалы и порталы, может быстро и эффективно найти ответы, тем самым мы снижаем уровень нагрузки работающих на передовой людей”, — подбадривает людей к обращениям главный специалист Таллиннской Центральной библиотеки Кристина Роод.

Ответы на вопросы на эстонском и английском языках можно получить по номеру 683 0917, на русском языке — 632 7463. С вопросами можно звонить со вторника по пятницу с 10 до 18 часов.

Также присылайте вопросы по электронной почте: ls@tln.lib.ee.

Связаться с библиотекарями также можно и по Скайпу. Имя пользователя для клиентов, говорящих по-эстонски — Tallinna Keskraamatukogu infoteenindus, для англоговорящих — Tallinn Central Library, и для русскоязычных пользователей — Tallinskaja Tsentralnaja Biblioteka.

У Таллиннской центральной библиотеки работает и чат (https://keskraamatukogu.ee/) в правом нижнем углу главной страницы есть кнопка ”Suhtleme reaalajas” — нажмите, заполните необходимые поля, ответ вы получите сразу или при первой возможности.