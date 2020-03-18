Таллиннская центральная библиотека предлагает бесплатный доступ к электронным книгам

Вице-мэр Вадим Белобровцев отметил, что воспользоваться интернет-библиотекой ELLU могут все читатели Таллиннской центральной библиотеки. ”Мы хотим внести свой вклад, чтобы в это непростое время жители Эстонии могли получить больше положительных эмоций. Сейчас многие вынуждены оставаться дома, это прекрасная возможность посвятить время чтению, — сказал Белобровцев. — В интернет-библиотеке ELLU представлен выбор литературы разных авторов”.

В каталоге книги не только на эстонском, но и на русском, и английском языках. Книги можно выбирать по темам, авторам или, открыв раздел Kõik raamatud в разделе keel выбрать нужный язык и ознакомиться со списком предложенных книг. На русском представлена не только классика литературы, например, ”Герой нашего времени” Лермонтова или ”Мастер и Маргарита” Булгакова, но и книги для детей, кулинарные книги и биографии.

Таллиннская центральная библиотека в связи с действием в стране чрезвычайного положения увеличила количество лицензий, чтобы удовлетворить возросший спрос. Для всех книг открыт предпросмотр, чтобы составить представление о книге до того, как заказать ее. Сайт приспособлен и для слабовидящих. Дополнительная информация на странице ellu.keskraamatukogu.ee.

Библиотека ELLU открыта для читателей более восьми лет. Информация о регистрации в качестве читателя доступна на сайте библиотеки https://keskraamatukogu.ee/ru/reader-registration/. Войти в интернет-библиотеку при наличии читательского билета можно использовав в качестве имени личный код и пароль каталога ESTER.

Таллиннская центральная библиотека обслуживает читателей в трех временных пунктах: бульвар Эстония, 8; Лийвалайа, 40; Вильде теэ, 72.