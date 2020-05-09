Таллиннская центральная библиотека постепенно восстанавливает оказание основных услуг

Долгожданная возможность вернуть взятые напрокат бумажные книги появится с 18 мая в тех отделах и филиалах библиотеки, чьи помещения позволят безопасно предлагать эту услугу. Справочники можно арендовать по предварительному заказу и бесконтактно. Бронировать справочники можно с момента восстановления оказания этой услуги. При посещении библиотеки читателей просят соблюдать все установленные требования безопасности и ограничения. Библиотека обеспечивает наличие на месте дезинфицирующих средств.

Спешить с возвратом книг не нужно, поскольку библиотека продлевает срок возврата находящихся на руках справочников и после завершения действия режима чрезвычайной ситуации. Начиная со следующей недели, 11 мая, в конкретно оговоренное время во все отделы и филиалы Таллиннской центральной библиотеки можно будет вернуть взятые напрокат справочники. Эту возможность просят использовать лишь случае крайней необходимости.

Начиная с 18 мая в отделе иностранной литературы и некоторых филиалах можно будет использовать компьютеры, предварительно забронировав для этого время. Эту услугу предлагают лишь в экстренно необходимых случаев (например, использование государственных электронных услуг, совершение платежей), а время сеанса ограничено.

Открытие помещений и услуг библиотеки будет проводиться постепенно, в соответствии с положением в Таллинне. Библиотека просит с пониманием отнестись к ограничениям. Точная информация о времени открытия, правилах безопасности и т.д. размещена на интернет-странице библиотеки.

Библиотека продолжит оказание услуг, предложенных во время чрезвычайной ситуации. Сохранится платная возможность заказать справочник через почтовый автомат. Входящим в группу риска пожилым таллиннцам, у которых нет близких и кому по-прежнему опасно посещать библиотеку, предложат бесплатную доставку справочников на дом. Посредством видеомостов продолжат обучение и разговорный клуб для сениоров по Skype и другие возможности. Библиотекари по-прежнему ждут вопросов от читателей как в области литературы и исследований, так и касающихся повседневной жизни.