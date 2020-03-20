Таллиннская центральная библиотека открыла еще две базы электронных книг

”Мы хотим внести свой посильный вклад в то, чтобы в это непростое время жители Эстонии могли получить больше положительных эмоций, — сказал вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев. — Сейчас многие вынуждены сидеть дома, и это прекрасная возможность посвятить время чтению. Мы рады, что Таллиннская центральная библиотека сделала такой шаг навстречу читателям. То, насколько людям не хватает в это время чтения, и как востребованы электронные книги, доказали первые сутки после открытия доступа к базе ELLU, когда в прокат взяли более 3000 электронных книг. Сейчас открылись еще две базы — уже иностранной литературы, где книги и периодика преимущественно на английском и русском языках”.

Теперь у всех читателей Таллиннской центральной библиотеки есть возможность бесплатно пользоваться электронными библиотеками иностранной литературы OverDrive и RBdigital.

Электронная библиотека OverDrive (keskraamatukogu.overdrive.com/) содержит книги как на английском, так и русском языках, а также аудиокниги. Книги можно читать или слушать не только в компьютере, но и с помощью смартфонов — напрямую c компьютера или скачав приложение для чтения; также можно загрузить их в ридер.