Таллиннская центральная библиотека открыла еще две базы электронных книг

В электронной библиотеке RBdigital (tallinn.rbdigitalglobal.com/) преимущественно содержится периодика на английском и русском языках. В ассортименте — журналы по рукоделию и дизайну домашнего интерьера, фотографии, технике и т.п. Необходимые статьи можно распечатывать. Количество скачиваемых за один раз журналов и срок их хранения на счету читателя не ограничены. Электронную периодику можно читать как напрямую с компьютера, скачав специальное приложение, так и загрузив в устройство программу для чтения.
Чтобы начать пользоваться электронной библиотекой, сначала необходимо зарегистрироваться ЗДЕСЬ.
Для регистрации требуется эстонский личный код и удостоверяющий личность документ. Для цифровой подписи также необходимо наличие действующих сертификатов ID-карты или мобильного ID. В качестве признака пользователя при входе в электронные библиотеки ELLU и OverDrive используется личный код и пароль от базы Minu ESTER. Для использования электронной библиотеки RBdigital также нужно создать счет на базе личного кода.
Больше информации об электронной библиотеке вы найдете на домашней странице Таллиннской центральной библиотеки, а в блоге Таллиннской центральной библиотеки можно ознакомиться и с отзывами о разных книгах.
Электронные библиотеки всегда открыты и в них не работает система начисления пени.
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