13.03.2020, 13:42

Таллиннская больница отказалась принимать пациентов с Сааремаа. Как утверждается, случайно

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Таллиннская больница отказалась принимать пациентов с Сааремаа. Как утверждается, случайно
Foto: Arno Mikkor

Представители Курессаареской больницы написали в социальных сетях, что Северо-Эстонская региональная больница (PERH) из-за угрозы коронавируса отказалась принимать людей с Сааремаа, которые специально приехали на прием к врачам-специалистам и для проведения плановых процедур.

Вчера председатель правления PERH Агрис Пеэду сказал Delfi, что если Департамент здоровья изменит свое распоряжение, то больница может предпринять дополнительные меры, например, отсрочить плановое лечение (приемы, операции и прочее).

Комментируя ситуацию сегодня, Пеэду сказал, что речь идет о досадной ошибке. ”Можем заверить, что у нас лечатся пациенты с Сааремаа. Они поступили в региональную больницу как вчера, так и сегодня”, — отметил он и добавил, что в течение сегодняшнего дня больница свяжется со всеми пациентами и предложит им новое время проведения обследований или лечения.

Представитель больницы принес извинения всем, кого коснулась эта ситуация.

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  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
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