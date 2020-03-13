Таллиннская больница из-за коронавируса отказалась принимать пациентов с Сааремаа

Представители Курессаареской больницы написали в социальных сетях, что Северо-Эстонская региональная больница (PERH) из-за угрозы коронавируса отказалась принимать людей с Сааремаа, которые специально приехали на прием к врачам-специалистам и для проведения плановых процедур.
Вчера председатель правления PERH Агрис Пеэду сказал Delfi, что если Департамент здоровья изменит свое распоряжение, то больница может предпринять дополнительные меры, например, отсрочить плановое лечение (приемы, операции и прочее).
Больница Magdaleena, Ляэне-Талинниская центральная больница и Ида-Талиннская центральная больница пока не заявляли об отказе принимать жителей Сааремаа.
Коронавирус COVID-19
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
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