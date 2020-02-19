"Таллинном руководят бездушные роботы". Оппозиция решила выразить недоверие вице-мэру Бетине Бешкиной

”Канцлер права Юлле Мадизе много раз подчеркивала, что чиновники должны быть более человечными. Но для мэрии Таллинна дети, оставшиеся без родительской опеки, всего лишь цифры в таблице”, — сказала социал-демократ Кадри Кыусаар.

По словам Кыусаар, у нее сложилось впечатление, что Таллинном управляют люди, для которых удобство чиновников важнее благополучия даже тех, кто нуждается в этом больше всего.

”Вице-мэр Бешкина еще прошлым летом знала, что город второй год подряд не умеет использовать деньги, выделенные ребятам из детдомов. Чиновники прячутся за бюрократические отговорки, что не был разработан порядок распределения средств. И в то время, пока вице-мэр размышляла о том, как же все-таки оценивать потребности детей в дополнительной помощи, эти ребята должны были питаться на 2,7 евро в день. На культуру и досуг для этих детей предусмотрено 22 евро в месяц. А на счету города лежит целый миллион евро, предназначенный для этих ребят”, — сказала Кыусаар.