Таллиннцы вновь получают бесплатную юридическую помощь по квартирным вопросам

Попасть на консультацию в инфозале (пл. Вабадузе, 7) можно и по предварительной регистрации, и в порядке живой очереди по понедельникам с 9 до 12, вторникам - с 9 до 12 и с 13 до 17, по четвергам - с 13 до 17 часов.

Юриста правового бюро Эстонии можно пригласить также бесплатно на общее собрание собственников квартир.

Консультации проводятся как на эстонском, так и русском языке. Предварительная регистрация в будни с 9 до 17 часов по телефону 6 871 223

Правовое бюро Эстонии за два с половиной года оказало юридическую помощь более чем 20 тысячам человек, почти 700 квартирным товариществам.

В помощь квартирным товариществам Таллинн организует также семинары. Нынешней осенью их будет восемь - на эстонском языке и восемь - на русском. Семинары на русском языке начнутся 22 октября. Семинары бесплатные и будут проходить без предварительной регистрации.