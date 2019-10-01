Таллиннцы вновь получают бесплатную юридическую помощь по квартирным вопросам
Члены и представители квартирных товариществ могут с сегодняшнего дня получать в зале обслуживания Таллиннской городской управы бесплатную юридическую помощь.
Члены и представители квартирных товариществ могут с сегодняшнего дня получать в зале обслуживания Таллиннской городской управы бесплатную юридическую помощь.
Попасть на консультацию в инфозале (пл. Вабадузе, 7) можно и по предварительной регистрации, и в порядке живой очереди по понедельникам с 9 до 12, вторникам - с 9 до 12 и с 13 до 17, по четвергам - с 13 до 17 часов.
Юриста правового бюро Эстонии можно пригласить также бесплатно на общее собрание собственников квартир.
Консультации проводятся как на эстонском, так и русском языке. Предварительная регистрация в будни с 9 до 17 часов по телефону 6 871 223
Правовое бюро Эстонии за два с половиной года оказало юридическую помощь более чем 20 тысячам человек, почти 700 квартирным товариществам.
В помощь квартирным товариществам Таллинн организует также семинары. Нынешней осенью их будет восемь - на эстонском языке и восемь - на русском. Семинары на русском языке начнутся 22 октября. Семинары бесплатные и будут проходить без предварительной регистрации.
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