Таллиннцы предложили места для новых велопарковок в Кесклинне

”Мы собирали до начала февраля мнения местных жителей о том, где могли бы находиться новые велопарковки и как они могли бы выглядеть. Мы получили обратную связь от местных обществ и частных лиц, которые предложили около 80 новых мест. Жители хотели бы видеть новые велопарковки рядом со спортивными объектами, такими как стадион Калев, а также около остановок, в парках и в Старом городе. Были названы и места, где велопарковки уже есть, но не отвечают потребностям. Мы обязательно взвесим все предложения, исходя из велосипедной стратегии и планируемого строительства велосипедных дорожек”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

В велосипедных парковках видят необходимость и жители многоквартирных домов, например, в Кельдримяэ. Также жители хотят, чтобы парковки были установлены около железнодорожных станций, остановок такси, школ и детских садов, около порта, а также на Пярнуском шоссе, бульваре Рявала и на улицах Сакала и Татари. В некоторых местах велосипедные парковки не отвечают ожиданиям — они слишком низкие и не позволяют закрепить велосипед за раму.

Управа района Кесклинн уже приобрела инвентарь для велосипедных парковок трех разных видов. Совместно с Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства планируется закончить установку парковок к началу лета, когда велосипедами пользуются больше всего. Рядом с многоквартирными домами велосипедные парковки можно установить по инициативе квартирного товарищества в рамках проекта ”Дворы в порядок”. В этом гожу квартирные товарищества могут подавать заявки до 1 марта.

”Вместе с развитием сети велосипедных дорожек, улучшить условия передвижения на велосипеде помогают удобные и безопасные парковки. Мы сделаем все возможное, чтобы они были установлены с подходящей частотой в нужных велосипедистам местах”, — добавила Моника Хауканымм.