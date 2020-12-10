Таллиннцы по-прежнему смогут заниматься спортом на пиритаских тропах здоровья

”Расположенная на участке по адресу Козе пыйк, 9 оздоровительно-спортивная тропа является частью комплекса троп здоровья, пролегающих по долине реки Пирита, в отношении которых у города имеется четкая цель — оставить их в публичном пользовании, — сказала вице-мэр Эха Вырк. — Тропы здоровья, расположенные в долине реки Пирита, используют для тренировок и прогулок тысячи детей и взрослых, и, безусловно, позитивным является то, что завершен многолетний спор о праве собственности, который ставил под сомнение возможность свободного пользования этими маршрутами. Я от всего сердца благодарю Центр управления государственными лесами (RMK), который в это сложное время пришел городу на помощь и представил интересы общественности в суде. Вклад RMK в достижение этого результата сложно переоценить”.

Согласно распоряжению министра окружающей среды от 15 августа 2018 года, в собственности государства и ведении RMK остается расположенный в природоохранной зоне реки Пирита участок земли. Существенным аргументом стали расположенные на этом участке построенные городом для публичного пользования спортивно-оздоровительные тропы. Эти тропы были созданы до начала земельной реформы.

Распоряжение о том, что участок территории находится в собственности государства, оспорили правомочные субъекты возврата земли. Государственный суд не принял жалобы к рассмотрению, и с 1 декабря 2020 года вступило в силу решение Таллиннского окружного суда, согласно которому, жалобу правомочных субъектов возврата земли не удовлетворили и оставили действительным распоряжение министра окружающей среды.

Суд постановил, что оставленный в собственности государства участок земли выполнял функции социальной территории уже в момент приема Закона о земельной реформе. Публичная власть построила здесь общественные объекты, а также в общих интересах превратила уже имеющиеся строения в объекты общего пользования. Использование земли в социальных целях предполагается и в том случае, если власти не возвели на территории строения, но какой-либо иной деятельностью способствовали фактическому использованию участка в социальных целях. Особенностью спортивно-оздоровительных троп является то, что они не требуют каких-либо серьезных строительных работ или же возведения крупных объектов. Также их использование не фиксируется входными билетами и пр.