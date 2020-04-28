Таллиннцы могут ходатайствовать о дополнительном пособии на частный детский сад

Пособие в размере 71,25 евро направлено на поддержку семей, дети которых посещают частный детский сад или пользуются услугой присмотра за детьми — оно снижает расходы этих семей на образование эквивалентно семьям, дети которых ходят в муниципальный детский сад.
”Мы поддерживаем всех детей дошкольного возраста в равном объеме вне зависимости от того, в каком образовательном учреждении они учатся. Отличается лишь порядок получения пособия — если воспитанники муниципальных детских садов освобождаются от платы за место автоматически, то в случае, если ребенок посещает частный детский сад, следует подать ходатайство, — сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. — Эти меры поддержки помогают уменьшить нагрузку на родительский кошелек. Особенно важна поддержка в нынешней ситуации, когда многим урезали зарплату, а в тяжелых случаях люди и вовсе потеряли работу”.
Для получения пособия на ребенка, посещающего частный детский сад, следует подать в Таллиннский департамент образования заявление в свободной форме, а также предоставить документ, подтверждающий оплату обучения. О выплате пособия за март и апрель можно ходатайствовать одновременно.
Для получения предусмотренного на время ЧС дополнительного пособия на услугу присмотра за ребенком родители не должны подавать отдельное ходатайство. Пособие будет автоматически добавлено к выплате основного возмещения расходов по уходу за ребенком.
От платы за место временно освобождены воспитанники муниципальных детских садов и школ по интересам. Меры поддержки будут действовать вплоть до нового распоряжения Таллиннского горсобрания.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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