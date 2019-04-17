Таллиннцев раздражают барражирующие над городом по ночам шумные британские вертолеты

"В связи с чем уже долгое время (начиная с 21 ч) над Пыхья-Таллинном кружит вертолет?", — написал наш читатель в ночь на среду. А другой сообщил, что он слышал громкий шум в пол-первого ночи. Он сказал также, что вертолет было так хорошо слышно, что, по-видимому, он летел довольно низко. Вертолеты над городом видели и в дневное время — одну машину сфотографировал во время концерта "Песни Общей Эстонии" в прошлое воскресенье оператор DELFI.

Глава пресс-службы Главного штаба Сил обороны Арво Йыэсалу сказал DELFI, что, как и в прошлом году, так и на этот раз прибывшие в Эстонию вертолеты Wildcat усиливают присутствие союзников в нашей стране, и с момента дислокации экипажи выполняют крайне необходимые ознакомительные полеты в различных частях эстонского воздушного пространства, в том числе и над Таллинном. С целью знакомства экипажей как с ситуацией в воздухе, так и с ландшафтами Эстонии, что позволяет им сотрудничать с эстонскими военными и с подразделениями союзниками.

"Поскольку для выучки пилотов важны также полеты в темное время, то это следует время от времени делать. Неизбежно в это время года темнота приходится на поздние часы. Британские подразделения делают со своей стороны все, чтобы по возможности меньше мешать повседневной деятельности горожан, а полеты сосгласованы с соответствующими эстонскими учреждениями. В воздушном пространстве Таллинна полеты проводятся в сотрудничестве с диспетчерской службой управления полетами", — добавил он. Вертолеты Wildcat будут оставаться в Эстонии до конца мая.