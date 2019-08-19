Таллиннцев приглашают на горку Харью для совместного пения

20 августа ровно в 23.03, когда было провозглашено восстановление независимости Эстонии, на площади 20-го августа на горке Харью пройдет совместное пение эстонского гимна.
”Ждем всех на горке Харью, чтобы вместе спеть гимн ровно в тот момент, когда 28 лет назад Верховный Совет провозгласил восстановление независимости Эстонии. По инициативе Управы района Кесклинн совместное пение гимна пройдет уже второй год подряд. Наша цель заключается в том, чтобы люди больше думали о событиях того времени и могли вместе отметить восстановление независимости”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
Совместным пением гимна будет руководить Таллиннский ратушный хор. Сбор пройдет в 22.45 на горке Харью на площади 20-го августа.
Пятеро человек пострадали из них двое детей в ДТП
Эстонские шахтеры не хотят, чтобы дети пошли по их стопам
Дочь Пескова рассказала, как над ней издевались в Европе
Обществу открыли глаза на глобальный обман компании Change.org