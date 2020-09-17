Tallinna Vesi негодует: унитаз и раковину нельзя использовать в качестве мусорного ведра!

Сточные воды Таллинна и частично прилегающих к нему волостей попадают из жилых домов на сооружения очистки сточных вод, расположенных на полуострове Пальяссааре, откуда после процесса тщательной очистки сбрасываются в Балтийское море. За первые 8 месяцев текущего года на станцию очистки сточных вод поступило на 100 тысяч килограммов мусора больше, чем в прошлом году, всего почти 554 тысячи килограммов отходов.

По словам директора по производству Tallinna Vesi Александра Тимофеева, помимо сточных вод, на очистные сооружения, к сожалению, попадают и тонны мусора, которые должны были бы оказаться в мусорном ведре. ”В последнее время большое внимание уделяется загрязнению окурками, что, несомненно, вредно для окружающей среды, но на самом деле гораздо большее количество различных отходов попадает в канализацию из жилых домов. В унитаз безответственно выбрасывают как средства гигиены, пищевые отходы, лекарства, так и иной мусор”, — сказал Тимофеев.

Хотя окурки и другой мелкий мусор в трубопроводах и на насосных станциях обычно распадается на более мелкие части, выделяемые из них вещества и микрочастицы остаются в воде и не могут быть уловлены при помощи технологии очистки сточных вод. ”Помимо уличного мусора, множество проблем для канализации создают и другие отходы, приводящие к засорению канализации, авариям или загрязнению окружающей среды. Поэтому очень важно, чтобы в унитаз не выбрасывалось ничего, кроме туалетной бумаги, которая способна там разлагаться и не доставляет проблем”, — сказал Тимофеев. Большая часть твердого мусора, поступающего на станцию очистки сточных вод, — это средства гигиены, презервативы, бумага для сушки рук, ватные палочки, влажные салфетки, пищевые отходы и проч.

Хотя выбрасывание лишних пищевых отходов в унитаз может показаться невинным делом, существует риск скопления содержащегося в пище жира на стенках трубопровода. Таким образом, пропускная способность трубы становится все меньше и меньше, и со временем может произойти засор канализации.