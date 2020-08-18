Таллинн запустил инфосистему доступности среды LIPS

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, современная инфосистема объединяет информацию о доступе как к зданиям общего пользования, так и к городскому пространству.

”Система разработана для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, недостатками зрения и слуха, а также пожилых людей, испытывающих трудности при передвижении, — сказала Бешкина. — Этот ресурс будет также полезен, к примеру, родителям с детскими колясками, а также велосипедистам и туристам”.

Таллиннская инфосистема доступности LIPS создана при поддержке Европейского фонда регионального развития по заказу Таллиннского департамента социальных дел и здравоохранения. Цель системы — объединить касающуюся доступности объектов информацию в одну среду, что позволит пользователям с легкостью находить достоверные и оперативные сведения. Ресурс содержит систематизированные данные о доступной среде с возможностью сортировки по объектам, путям передвижения и преградами на пути.

Вся информация оперативно обновляется. Пользователи могут вносить предложения относительно дополнений, а также предлагать правки и рекомендовать добавление новых объектов.

Познакомиться с инфосистемой можно на сайте lips.tallinn.ee.