Таллинн запускает семинары по вопросам квартирных товариществ

На семинаре можно будет также получить консультацию по юридическим вопросам и рекомендации по ликвидации разногласий с соседями.

Такого рода семинары и консультации, как сообщила вице-мэр Таллинна Эха Вырк, предполагается проводить регулярно, что позволит предотвратить возникновение многих проблем. С другой стороны, слушатели смогут задать свои вопросы и высказать свои соображения представителям Департамента городского имущества, это поможет чиновникам качественнее выполнять служебные обязанности.

Нынешней осенью приступает к работе Центр компетенции квартирных товариществ, который и займется проведением семинаров, а также будет помогать товариществам консультациями в зале обслуживания Городской канцелярии. Помощь можно получить и по телефону.

Семинары на русском языке начнутся в районах города с 22 октября.