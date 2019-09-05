05.09.2019, 13:14

Таллинн запускает семинары по вопросам квартирных товариществ


rus.delfi.ee
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Aerofoto Tallinn 6.07.2019
Aerofoto Tallinn 6.07.2019Foto: Andres Putting

Таллинн запускает программу развития, адресованную квартирным собственникам и товариществам, в ходе которой во всех районах города пройдут семинары по вопросам строительства, также речь пойдет о различных программах субсидирования.

На семинаре можно будет также получить консультацию по юридическим вопросам и рекомендации по ликвидации разногласий с соседями.

Такого рода семинары и консультации, как сообщила вице-мэр Таллинна Эха Вырк, предполагается проводить регулярно, что позволит предотвратить возникновение многих проблем. С другой стороны, слушатели смогут задать свои вопросы и высказать свои соображения представителям Департамента городского имущества, это поможет чиновникам качественнее выполнять служебные обязанности.

Нынешней осенью приступает к работе Центр компетенции квартирных товариществ, который и займется проведением семинаров, а также будет помогать товариществам консультациями в зале обслуживания Городской канцелярии. Помощь можно получить и по телефону.

Семинары на русском языке начнутся в районах города с 22 октября.

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