Таллинн заплатит ПБК за русскоязычные передачи 715 000 евро

11 декабря прошлого года городская канцелярия объявила три открытых государственных тендера на производство и выпуск передач "Доброе утро, Таллинн!", "Наша Столица" и "Русский вопрос".

На запрос председателя фракции Партии реформ в горсобрании Кристена Михала мэр Михаил Кылварт ответил, что свой интерес ко всем трем тендерам зарегистрировали представители AS Postimees Grupp, Eesti Rahvusringhääling и BMA Estonia OÜ, однако предложения поступили только от последней. ”Предложения [этой фирмы] соответствовали условиям, представленным в документах тендера”, — отметил Кылварт.

В этом году город заплатит за телепередачи 715 000 евро без учета налога с оборота, что намного больше, чем в прошлые годы (540 000 евро). Больше всего, 276 147 евро, уйдет на 183 выпуска передачи ”Доброе утро, Таллинн!”. На 40 выпусков ”Нашей Столицы” уйдет 204 000 евро и на 20 выпусков ”Русского вопроса” — 115 940 евро.

По словам Кылварта, стоимость двух передач не изменилась, а вот расходы на ”Нашу Столицу” выросли в связи с возможностью расширить зрительскую аудиторию.