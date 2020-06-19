Таллинн занял первое место на престижном конкурсе в категории "умного" городского развития

”Таллинн является мировым флагманом дигитального общества, — сказал мэр Михаил Кылварт. — Технологии, которые мы используем как в городе, так и стране, принесли нам множество новых продуктов и услуг, а грамотное использование так называемых больших данных упрощает нам всем жизнь. Рост и развитие очень важны, но они должны идти рука об руку с устойчивым развитием города. Создавая дополнительную экономическую ценность, мы исходим при этом из концепции ”зеленого” стиля мышления. Здесь Таллинн также завоевал признание — мы финалисты конкурса на звание Зеленой столицы Европы 2022”.

Вдобавок Таллинн занял четвертое место в таких категориях как дружественный к предпринимательству город, деловой климат и поддержка со стороны города.

”В Таллинне и Эстонии в целом отличная предпринимательская среда, об этом свидетельствует наличие успешных стартапов, — продолжил мэр Таллинна. — Поэтому наш город можно считать ”зеленым” и инновативным”.

В голосовании на конкурсе Emerging Europe приняли участие 51 эксперт и консультант по внешним инвестициям; они оценили по различным критериям 75 европейских столиц или городов с не менее чем 200 000 жителей.

Дополнительная информация на странице Emerging Europe.