Таллинн закрывает площадки для выгула собак

Помимо площадок для выгула собак, с сегодняшнего дня закрыты и общественные детские игровые и спортивные площадки, чтобы препятствовать распространению коронавируса.

В связи с действием в стране чрезвычайного положения, число посетителей таких площадок увеличилось в разы. Таллинн считает, что в сложившейся ситуации, когда риск заражения высок, разумно снизить и ограничить контакты с другими людьми и соприкосновение с поверхностями.

По данным департамента здравоохранения коронавирус распространяется воздушно-капельным путем и легко переносится через поверхности. В последние дни число посетителей общественных площадок значительно возросло, поэтому проведение дезинфекции поверхностей не результативно.

В Таллинне 20 площадок для выгула собак, которые администрируются районными управами.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!