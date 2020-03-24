Таллинн закрывает площадки для выгула собак

С сегодняшнего дня, 24 марта, Таллинн ограничит доступ на площадки для выгула собак, чтобы снизить риск заражения в общественном пространстве.
Помимо площадок для выгула собак, с сегодняшнего дня закрыты и общественные детские игровые и спортивные площадки, чтобы препятствовать распространению коронавируса.
В связи с действием в стране чрезвычайного положения, число посетителей таких площадок увеличилось в разы. Таллинн считает, что в сложившейся ситуации, когда риск заражения высок, разумно снизить и ограничить контакты с другими людьми и соприкосновение с поверхностями.
По данным департамента здравоохранения коронавирус распространяется воздушно-капельным путем и легко переносится через поверхности. В последние дни число посетителей общественных площадок значительно возросло, поэтому проведение дезинфекции поверхностей не результативно.
В Таллинне 20 площадок для выгула собак, которые администрируются районными управами.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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