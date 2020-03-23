Таллинн закрывает общественные игровые и спортивные площадки

”Хотя сейчас кажется, что распространение вируса и его последствия пока не особо заметны, мы считаем необходимым ограничить доступ к детским и спортивным площадкам. Понятно, что сидящим дома детям нужно чем-то заниматься, но с учетом количества людей, которые в последнее время проводят время на игровых и спортивных площадках, мы оцениваем риск заражения на этих территориях как высокий. Ограничение распространения вируса зависит от всех нас. В создавшейся ситуации критически важным остается, несмотря на погоду, оставаться дома и избегать контактов с другими людьми и соприкосновения с поверхностями, которые часто используются. Понятно, что ограничения причиняют неудобства, но мы просим родителей отнестись с пониманием, ведь заботимся о здоровье наших детей”, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Исходя из данных Департамента здравоохранения, коронавирус передается воздушно-капельным путем, а также легко переносится через разные поверхности. Игровые и спортивные площадки посещает множество людей, но дезинфекция поверхностей неэффективна. Кроме того, на детских площадках происходит прямой контакт между детьми.

В Таллинне более 300 публичных игровых и спортивных площадок.

Информацию о мерах, предпринимаемых городом в борьбе с распространением коронавируса смотрите здесь.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!