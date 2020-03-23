Таллинн закрывает общественные игровые и спортивные площадки

Начиная с завтрашнего дня, 24 марта, Таллинн начнет ограничивать доступ к общественным игровым и спортивным площадкам, чтобы уменьшить риск распространения вируса в общественном городском пространстве.
”Хотя сейчас кажется, что распространение вируса и его последствия пока не особо заметны, мы считаем необходимым ограничить доступ к детским и спортивным площадкам. Понятно, что сидящим дома детям нужно чем-то заниматься, но с учетом количества людей, которые в последнее время проводят время на игровых и спортивных площадках, мы оцениваем риск заражения на этих территориях как высокий. Ограничение распространения вируса зависит от всех нас. В создавшейся ситуации критически важным остается, несмотря на погоду, оставаться дома и избегать контактов с другими людьми и соприкосновения с поверхностями, которые часто используются. Понятно, что ограничения причиняют неудобства, но мы просим родителей отнестись с пониманием, ведь заботимся о здоровье наших детей”, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт.
Исходя из данных Департамента здравоохранения, коронавирус передается воздушно-капельным путем, а также легко переносится через разные поверхности. Игровые и спортивные площадки посещает множество людей, но дезинфекция поверхностей неэффективна. Кроме того, на детских площадках происходит прямой контакт между детьми.
В Таллинне более 300 публичных игровых и спортивных площадок.
Информацию о мерах, предпринимаемых городом в борьбе с распространением коронавируса смотрите здесь.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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