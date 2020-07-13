13.07.2020, 19:52

Таллинн заключит договор о сотрудничестве с монашеским орденом св. Биргитты


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Birgitta festivali ettevalmistus
Birgitta festivali ettevalmistusFoto: Ilmar Saabas

Мэр Таллинна Михаил Кылварт и настоятельница монашеского ордена св. Биргитты пиритаского монастыря св. Биргитты мать Вимала (в миру Бинду Куриакосе) во вторник, 14 июля, подпишут в монастыре Пирита договор о сотрудничестве.

Стороны договариваются о сохранении развалин монастыря и исторического кладбища, о надлежащем использовании захоронений и святилищ, а также организации деятельности, исходящей из общих интересов.

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