13.07.2020, 19:52
Таллинн заключит договор о сотрудничестве с монашеским орденом св. Биргитты
Мэр Таллинна Михаил Кылварт и настоятельница монашеского ордена св. Биргитты пиритаского монастыря св. Биргитты мать Вимала (в миру Бинду Куриакосе) во вторник, 14 июля, подпишут в монастыре Пирита договор о сотрудничестве.
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