Таллинн заказал производство трех телепрограмм на русском языке

Стоимость договора с Postimees Grupp на эфирное время составляет около 60 000 евро. Объем договора с All Media Eesti на показ городских новостей – около 161 000 евро. Дебаты Tallinna kodanikud, их производство и выпуск в эфир, в соответствии с договором, заключенным с All Media Eesti, стоит 244 950 евро. Таллиннское телевидение пригласило к участию в конкурсе различных поставщиков услуги, предпочтение было отдано исходя из соотношения цены, лучшего эфирного времени и прогнозируемой аудитории.

В конкурсе на производство и выпуск в эфир передач на русском языке приняла участие одна компания, которая представила все необходимые документы. Предложение компании BMA ESTONIA OÜ соответствовало всем критериям конкурса, поэтому в 2020 году все три городские телепередачи продолжат выходить на «Первом Балтийском канале». В условиях конкурса было обозначено количество программ, которое должно быть произведено в этом году, а также желаемый охват местной аудитории – таковы были основные условия.

Руководитель медиа-службы Таллиннской городской канцелярии Кристина Россман отметила, что город хочет внести вклад в информирование русскоязычных жителей и заинтересован в максимальном охвате потенциальной аудитории. «“Первый Балтийский канал“ остается самым популярным телеканалом, охватывающим русскоговорящую аудиторию: по данным бюро Kantar Emor, в декабре 2019 года 15,1% русскоговорящих телезрителей отдавали предпочтение просмотру программ именно на этом канале», - подчеркнула Кристина Россман.

Стоимость производства и выхода в эфир программ «Доброе утро, Таллинн!» и «Русский вопрос» по сравнению с прошлым годом не изменилась. Расходы на производство и выпуск в эфир передачи «Наша столица» несколько возросли в связи с возможностью охватить большую зрительскую аудиторию, так как теперь она будет выходить по пятницам, в 20:30.

«Однако у телезрителей, которые уже привыкли смотреть эту передачу по выходным, останется такая возможность – программа будет идти в повторе по воскресеньям, в 11:20», - добавила Россман.

Производство и выпуск в эфир 40 программ «Наша столица» в 2020 году будут стоить 204 000 евро, 183 программ «Доброе утро, Таллинн» - 276 147 евро, 20 программ «Русский вопрос» - 115 940 евро (все суммы даны без учета налога с оборота).