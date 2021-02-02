Таллинн за свой счет восстанавливает средства организации движения, поврежденные неизвестными автомобилями

Принадлежащие городу средства организации дорожного движения не застрахованы от несчастного случая, поскольку, исходя из Закона о дорожном страховании, возникший в момент ДТП ущерб покрывается со стороны страхового общества виновника аварии. Исключением являются случаи, когда виновник ДТП скрылся с места происшествия, и полиция не может его установить. Эти расходы — в среднем 3000 евро в месяц — город несет сам, а за каждый подобный случай приходится платить 150 евро собственной ответственности.

Как сказал вице-мэр Андрей Новиков, даже если страховка покрывает ущерб, нужно учитывать, что оплачивают его все равно все участники движения.

”Все мы совместно покрываем нанесенный ДТП ущерб через полисы страхования. Если в случае имущественного ущерба размер затрат определен, то нанесенный в ходе беспечного стиля вождения ущерб личности может на протяжении времени вылиться в сотни тысяч евро. Но никакие деньги не заменят здоровья, и, тем более, не вернут человеческой жизни. Поэтому призываю всех быть внимательными на дороге и считаться с другими участниками дорожного движения, особенно в нынешних зимних условиях”, — сказал Новиков.

В Таллинне в общей сложности около 35 000 дорожных знаков, 387 светофоров, 180 дорожных камер, 28 отслеживающих потоки движения датчиков, и несколько тысяч металлических дорожных ограждений и павильонов ожидания общественного транспорта. В зависимости от устройства, стоимость ремонта может составлять от 100 до 25 000 евро, поскольку учитывается также проведение сложных землекопных работ и затрачиваемое на ремонт время.

Таллиннский департамент транспорта призывает сообщать о поврежденных средствах организации дорожного движения и отсутствующих канализационных люках договорному партнеру города AS Signaal по телефону диспетчера 6563535 или по электронной почте info@signaal.ee.