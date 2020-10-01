Таллинн выразил поддержку Мангеймскому акту

”Руководство европейских городов и регионов подтверждает таким образом свое намерение обеспечивать солидарность, сотрудничество и поддержку во имя сильной и единой Европы, где соблюдаются принципы вовлечения и рачительности. Таллинн первым среди городов Эстонии и стран Балтии присоединился к этому заявлению, — сказал мэр Михаил Кылварт. — В условиях климатических изменений и гиперпотребления природных ресурсов наша задача — обеспечить, чтобы эффективная местная экономика, как и само общество, с уважением относились к ресурсам нашей планеты. Основывающийся на принципах устойчивого развития подход к экономической системе соответствует концепции Таллинна относительно зеленого будущего экономики”.

Руководство местных самоуправлений настоящим заявлением дает Европе четкий сигнал: Европейское зеленое соглашение необходимо; а также подтверждает свою готовность применять договор на уровне местного самоуправления. Кроме того, соглашение пополнится конкретными сферами применения на уровне местного самоуправления.

Считаться с ”зелеными” целями важно и с точки зрения программы восстановления экономики ЕС после кризиса, обусловленного распространением коронавирусной инфекции. Мэр Таллинна отметил, что в ходе внедрения мер по восстановлению экономики важно сфокусироваться на поддержке местных самоуправлений путем формирования соответствующих критериев и индикаторов.

”Сотни миллиардов выделяемых евро необходимо распределять с умом. На вчерашней политической дискуссии EUROCITIES в качестве члена правления организации я подтвердил позицию Таллинна относительно приоритетной поддержки местных самоуправлений. О важности Европейского зеленого соглашения мы говорили еще в июне на дистанционной встрече с вице-президентом Европейской комиссии Франсом Тиммермансом”, — добавил Кылварт.

Мангеймский акт опирается на документы, подписанные Таллинном ранее — Ольборгскую Хартию (1994) и Ольборгские обязательства (2004). Заявление также отражает цели устойчивого развития городов и регионов, которые поддерживаются Лейпцигской Хартией.