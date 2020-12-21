Таллинн вынесет на голосование 99 предложений, поступивших в ходе сбора идей для народного бюджета

Итоги отобранных 99 идей будут опубликованы завтра, 22 декабря, на странице народного бюджета. На голосование поступят: в районе Кесклинн — 18 идей, в Ласнамяэ и Кристийне — по 16, в Пыхья-Таллинне — 13, Хааберсти — 12, Нымме — 11, Мустамяэ — 8, Пирита — 5 идей. После проведения презентаций и публичных обсуждений — в период с 18 по 31 января — пройдет народное голосование.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт поблагодарил горожан, которые приняли участие в сборе идей и, тем самым, внесли свой вклад в развитие города и формирование окружающего пространства.

”Представленные идеи выразили четкие ожидания местных жителей, направленные на развитие городской среды, возможностей для занятия спортом, а также проведения досуга. Следует особо отметить вклад людей, которые, наряду с решением текущих бытовых проблем, задумались и о том, как сделать городское пространство привлекательным для всех горожан, — подчеркнул Кылварт. — Многие инициаторы предложений проделали весьма основательную предварительную работу, предложив нестандартные идеи и детальные эскизы решений. К сожалению, ряд блестящих идей, которые достигают масштабов туристических объектов, остался за пределами рамок бюджета”.

В период с 7 по 18 декабря экспертная комиссия занималась анализом идей, в первую очередь, на предмет соответствия принципам народного бюджета Таллинна 2021 года. Предложения оценивались также с точки зрения стоимости проекта, временных затрат, технических нюансов и правовых аспектов. Отбор не прошли идеи, которые не отвечали условиям народного бюджета. Формулировка ряда идей оказалась слишком обобщенной — их авторы приглашаются к участию в проекте следующего года с более конкретным предложением.

Экспертная комиссия при рассмотрении поступивших предложений исходила из постановления Таллиннского горсобрания ”Порядок делопроизводства по народному бюджету Таллинна”. В работе комиссии принимали участие представители Таллиннского департамента предпринимательства, Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, Департамента по делам молодежи и спорта, Департамента городского планирования, Департамента транспорта, Департамента образования, Финансовой службы Таллинна, а также всех районов и районных советов.