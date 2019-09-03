Таллинн выделит пособия для первоклассников, но надо выполнить несколько условий

Заявление можно представить в отдел социального обеспечения по месту жительства. Электронные заявления принимаются с 12 сентября здесь.

Вице-мэр Бетина Бешкина подчеркнула, что начало школьного пути — одно из важнейших событий в жизни ребенка и его родителей. ”Разумеется, это событие сопровождается большими тратами, поэтому мы надеемся, что городское пособие размером 320 евро станет хорошим подспорьем, — сказала Бешкина. — Желаю всем, и только начинающим свой школьный путь, и тем, кто продолжает учебу, радости открытий и стремления к знаниям”.

Пособие для первоклассников выплачивается родителю, опекуну или попечителю при условии, что хотя бы один из родителей по данным регистра народонаселения жил в Таллинне как минимум один год до отправления ребенка в школу, а ребенок является по данным регистра жителем Таллинна, живет по одному адресу с заявителем и идет в таллиннскую школу, а также занесен в список учеников.

Размер пособия для первоклассников составляет 320 евро. Пособие выплачивается в двух частях: 160 евро в начале учебного года и 160 евро в июне по окончании первого учебного года при условии, что заявитель и ребенок по данным регистра народонаселения все это время являлись жителями столицы, а ребенок все так же учится в таллиннской школе.

Число первоклассников в Таллинне растет год от года — вчера первый раз отправились в школу 4300 детей.