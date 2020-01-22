Таллинн выделит на поддержку спортивной деятельности молодежи около 6 миллионов евро

Вице-мэр Вадим Белобровцев отметил, что город хочет создать для молодежи наилучшие условия для занятий спортом, чтобы дать им возможность развивать спортивные увлечения. ”В последние годы позитивным трендом стал рост числа спортивных клубов и любителей спорта, получающих поддержку города, и эта тенденция продолжается. В этом году число любителей спорта преодолело рубеж в 22 000, также возросло число тренеров, получающих пособие”, — сказал Белобровцев.

Выделяемые городом 5,93 миллиона евро подразумевают выплату пособия размером 200 евро на человека (спортсмена или тренера), в случае посещений качественного спортивного клуба добавляется еще 50 евро на одного любителя спорта.

Поддержка спортивной деятельности молодежи предусмотрена для спортивных клубов и спортивных школ на проведение спортивных занятий для таллиннских ребят от 7 до 19 лет, а также для любителей спорта с ограниченными возможностями и постоянной нетрудоспособностью (минимум 40%).