Таллинн выделил Продуктовому банку 30 000 евро

Отвечающая в Таллинне за социальную сферу вице-мэр Бетина Бешкина отметила, что нынешней весной количество нуждающихся в продуктовой помощи людей удвоилось.

”Под влиянием коронакризиса количество нуждающихся в помощи людей, начиная с весны этого года, значительно возросло, — сказала Бетина Бешкина. — Если в начале 2020 года продуктовую помощь получали в столице около 2500 человек, то сейчас их количество увеличилось почти до 5000. Учитывая рост числа нуждающихся в помощи и, с другой стороны, снижение активности жертвователей, Продуктовый банк оказался в ситуации, когда еженедельные продовольственные запасы на складе истощились. Благодаря финансовой помощи от города Продуктовый банк сможет, в первую очередь, пополнить запасы продуктов с длительным сроком хранения”.

Основной целью Продуктового банка является прием от продавцов и производителей продуктов с истекающим сроком реализации, которые с помощью добровольцев укомплектовываются и распределяются среди наиболее нуждающихся в этом людей и семей. Продуктовый банк еженедельно сотрудничает с различными благотворительными организациями, предлагая еду объединениям многодетных семей, суповым кухням, социальным центрам, а также таллиннским приютам.

Продуктовый банк помогает продуктами людям, испытывающим нужду. В первую очередь помощь оказывается семьям, в которых растут маленькие дети, в том числе родителям-одиночкам. Далее следуют малообеспеченные слои населения: люди с ограниченными возможностями, одинокие пожилые, бездомные и другие оказавшиеся в кризисной ситуации люди. В пунктах выдачи Продуктового банка помощь получают только предварительно занесенные социальным работником в список люди.