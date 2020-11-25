Таллинн выделил Продуктовому банку 30 000 евро
Таллиннская городская управа выделила Продуктовому банку из резервного фонда 30 000 евро. Эти средства помогут пополнить практически опустевшие склады благотворительной организации.
Таллиннская городская управа выделила Продуктовому банку из резервного фонда 30 000 евро. Эти средства помогут пополнить практически опустевшие склады благотворительной организации.
Отвечающая в Таллинне за социальную сферу вице-мэр Бетина Бешкина отметила, что нынешней весной количество нуждающихся в продуктовой помощи людей удвоилось.
”Под влиянием коронакризиса количество нуждающихся в помощи людей, начиная с весны этого года, значительно возросло, — сказала Бетина Бешкина. — Если в начале 2020 года продуктовую помощь получали в столице около 2500 человек, то сейчас их количество увеличилось почти до 5000. Учитывая рост числа нуждающихся в помощи и, с другой стороны, снижение активности жертвователей, Продуктовый банк оказался в ситуации, когда еженедельные продовольственные запасы на складе истощились. Благодаря финансовой помощи от города Продуктовый банк сможет, в первую очередь, пополнить запасы продуктов с длительным сроком хранения”.
Основной целью Продуктового банка является прием от продавцов и производителей продуктов с истекающим сроком реализации, которые с помощью добровольцев укомплектовываются и распределяются среди наиболее нуждающихся в этом людей и семей. Продуктовый банк еженедельно сотрудничает с различными благотворительными организациями, предлагая еду объединениям многодетных семей, суповым кухням, социальным центрам, а также таллиннским приютам.
Продуктовый банк помогает продуктами людям, испытывающим нужду. В первую очередь помощь оказывается семьям, в которых растут маленькие дети, в том числе родителям-одиночкам. Далее следуют малообеспеченные слои населения: люди с ограниченными возможностями, одинокие пожилые, бездомные и другие оказавшиеся в кризисной ситуации люди. В пунктах выдачи Продуктового банка помощь получают только предварительно занесенные социальным работником в список люди.
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