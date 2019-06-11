Таллинн выделил на реставрацию церкви Олевисте 350 тысяч евро

Как сообщил Михаил Кылварт, церкви получат от города в нынешнем году субсидии в общей сложности почти на миллион евро, а всего с 2016 по нынешний год на восстановление исторических сакральных зданий Таллинна город выделил 2,4 миллиона евро.

Программа ренессанса церквей Таллинна была принята в 2001 году. За десять лет были отреставрированы с участием города 22 храма и находящиеся в них памятники культуры, на что столица выделила 102 миллиона крон, т.е. 6,5 миллиона евро. После перерыва в несколько лет программа была в 2016 году возобновлена, но в небольших объемах. Однако уже в прошлом году объем субсидий составил 914 тысяч евро.