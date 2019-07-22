Таллинн выделил еще два дня для завершения съемок на Лаагна теэ

В конце прошлой недели компания ”Funfair Films Limited” обратилась в мэрию Таллинна с просьбой выделить для завершения съемок на Лаагна теэ два дополнительных дня — среду и четверг, 24 и 25 июля.
Сегодня состоялось заседание кабинета городского правительства, на которой мэр Кылварт, вице-мэры Андрей Новиков, Калле Кландорф и Айвар Рийсалу, а также представители транспортного департамента Таллинна обсудили возможность предоставить компании ”Funfair Films Limited” продолжить съемки на Лаагна теэ в течение двух дней.
Практика показала, что решение городских властей отказать в полном перекрытии Лаагна теэ на три-четыре недели, как это изначально предполагалось голливудскими кинематографистами, было правильным.
Город сумел найти подходящее решение с обеспечением движения в часы пик. Следует также признать, что процесс съемок проходил на высоком организационном уровне и кинематографисты оперативно реагировали на все замечания и претензии города. ”Однако им все же не удалось управиться в период, отведенный городом для съемок,- отметил мэр Кылварт.- Город заинтересован, чтобы эти съемки завершились как можно скорее, и жизнь горожан вошла в привычное русло. Поэтому будет разумно предоставить дополнительные два дня для завершения проекта”, — подчеркнул мэр Кылварт.
”Мы благодарны за то понимание, с которым жители Ласнамяэ отнеслись ко временным неудобствам, вызванным реорганизацией движения на Лаагна теэ на время съемок, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Со своей стороны, должен отметить профессионализм городских транспортных и коммунальных служб, которые в достаточно сжатые сроки и при постоянно меняющихся вводных данных сумели сделать все от них зависящее, чтобы исключить возникновение транспортного коллапса”.
Поскольку общая транспортная нагрузка на городские трассы в конце июля по-прежнему невысокая, дополнительное время для съемок в среду и четверг, будет предоставлено по тому же принципу, как и в предыдущие две недели — то есть до 10 утра будет обеспечен поток городского транспорта из Ласнамяэ в центр города, а после 15:30 — в обратном направлении.
В соответствии с договором, компания ”Funfair Films Limited” должна будет дополнительно возместить муниципалитету расходы, связанные с реорганизацией движения 24 и 25 июля, в том числе, и с оповещением жителей города о предстоящих изменениях.
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