Таллинн выделил еще два дня для завершения съемок на Лаагна теэ

Сегодня состоялось заседание кабинета городского правительства, на которой мэр Кылварт, вице-мэры Андрей Новиков, Калле Кландорф и Айвар Рийсалу, а также представители транспортного департамента Таллинна обсудили возможность предоставить компании ”Funfair Films Limited” продолжить съемки на Лаагна теэ в течение двух дней.

Практика показала, что решение городских властей отказать в полном перекрытии Лаагна теэ на три-четыре недели, как это изначально предполагалось голливудскими кинематографистами, было правильным.

Город сумел найти подходящее решение с обеспечением движения в часы пик. Следует также признать, что процесс съемок проходил на высоком организационном уровне и кинематографисты оперативно реагировали на все замечания и претензии города. ”Однако им все же не удалось управиться в период, отведенный городом для съемок,- отметил мэр Кылварт.- Город заинтересован, чтобы эти съемки завершились как можно скорее, и жизнь горожан вошла в привычное русло. Поэтому будет разумно предоставить дополнительные два дня для завершения проекта”, — подчеркнул мэр Кылварт.

”Мы благодарны за то понимание, с которым жители Ласнамяэ отнеслись ко временным неудобствам, вызванным реорганизацией движения на Лаагна теэ на время съемок, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Со своей стороны, должен отметить профессионализм городских транспортных и коммунальных служб, которые в достаточно сжатые сроки и при постоянно меняющихся вводных данных сумели сделать все от них зависящее, чтобы исключить возникновение транспортного коллапса”.