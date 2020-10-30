Таллинн выбрали самым интеллигентным сообществом мира 2020 года

Председатель Таллиннского горсобрания Тийт Терик в своей благодарственной речи отметил, что Таллинн завоевал титул благодаря последовательной работе и развитию сферы инфотехнологий.

”Разумеется, почивать на лаврах мы не будем, — сказал Тийт Терик. — Быстро меняющееся время ставит новые цели. Международная работа для нас важна — организации наподобие Форума интеллигентных сообществ создают сети и поддерживают распространение наилучшего опыта. Эта модель является отличным примером для тех городов и сообществ, которые хотят стать ”умнее”.

Форум интеллигентных сообществ (ICF) — недоходное объединение со штаб-квартирой в Нью-Йорке, с 1999 года организующее конкурс на выявление самых интеллигентных мировых сообществ. В 2007 году Таллинн впервые получил значительное признание в сфере развития IT-технологий и коммуникации, конкурируя с другими мировыми сообществами. Тогда ICF отметил Таллинн из числа более чем 300 кандидатов — наш город вошел в семерку лучших. Также он входил в семерку лучших шесть раз: в 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2020 годах.

В случае Таллинна особое внимание в этом году было уделено организации фестиваля образования iduEDU, созданию при образовательных учреждениях инновационных лабораторий инфо- и коммуникационных технологий, инкубаторам стартапов и бизнес-городку Юлемисте. Кроме того, высоко оценили организацию соревнования Prototron, а также всеобщий курс на постоянный рост.

Форум интеллигентных сообществ — международное движение, в которое входят 185 городов и регионов. Таким образом, Форум собирает лучший опыт и делится c членами движения знаниями о том, как наилучшим образом поддерживать и развивать свой город.

Решением Таллиннского горсобрания Таллинн присоединился к Союзу интеллигентных сообществ в 2010 году. В Союз интеллигентных сообществ могут входить только сообщества, зачисленные Форумом интеллигентных сообществ в Smart 21 Communities (первый этап соревнований).