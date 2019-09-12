Таллинн вводит запрет на пластиковую посуду на публичных мероприятиях

Как отметил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, вместо пластиковых можно использовать разовую посуду и приборы, например, из картона, древесины, бамбука, пальмовых листьев, сахарного тростника или иного компостируемого материала или предоставлять под залог посуду многоразового пользования.

Разрешено использование посуды и приборов из биоразлагающегося пластика, имеющего сертификат соответствия стандарту EVS-EN 13432 или равноценному ему. Одновременно установлено, что на публичных мероприятиях в Таллинне в каждом месте сбора собираются сортированные по видам, по крайней мере, смешанные бытовые отходы, биологически разлагающиеся отходы и отходы упаковки. На контейнерах должно быть четко указано, для сбора какого вида отходов они предусмотрены.

Согласно постановлению городского собрания не регулируется использование на публичных мероприятиях посуды с залоговой маркировкой.