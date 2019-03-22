Таллинн вводит запрет на использование одноразовой пластиковой посуды на общественных мероприятиях

Как сообщает Раэпресс, при этом разрешается использовать посуду и приборы из биоразлагаемого пластика, которые поддаются компостированию и соответствуют стандарту EVS-EN 13432 или другому соответствующему. Организаторы мероприятий обязаны обеспечить сортировку отходов, чтобы в каждом месте сбора мусора были контейнеры хотя бы трех типов: для смешанных бытовых отходов, биоразлагаемых отходов и упаковки. На контейнерах должна быть четкая маркировка. В соответствии с постановлением горсобрания, использование бутылок и банок с обозначением залоговой тары на общественных мероприятиях не регулируется.

Вице-мэр Зюлейха Измайлова отметила, что цель введения ограничений заключается в том, чтобы снизить образование вредных для окружающей среды отходов из пластика, повысить сознательность людей и поддержать применение повторно используемой посуды.

Вместо одноразовой посуды, в состав которой входит пластик, можно будет использовать посуду и приборы из картона, дерева, бамбука, пальмовых листьев, сахарного тростника или другого компостируемого материала. Также можно использовать обычную посуду, которая будет выдаваться за залог.

Изменения в соответствующем постановлении Таллиннского горсобрания вступают в силу 1 октября 2019 года.