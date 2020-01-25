Таллинн вводит QR-билет для общественного транспорта

Вице-мэр Андрей Новиков подчеркнул, что в Таллинне проходит все больше международных мероприятий, будь то спортивные соревнования, конференции или культурные мероприятия, фестивали. ”Давая участникам право на бесплатный проезд, мы поддерживаем все проходящие в городе крупные мероприятия. Билет участника конференции дает организаторам мероприятий и их участникам возможность удобно и быстро воспользоваться общественным транспортом, — пояснил Новиков. — Например, если организатор мероприятия заранее отправит зарегистрированным участникам билет с QR-кодом, уже по прибытию в Таллиннский аэропорт они смогут бесплатно добраться до центра”.

На билетах отмечен QR-код, его можно заранее распечатать или использовать с экрана мобильного устройства. Билет участника конференции выдается организатору мероприятия на основании постановления Таллиннской горуправы в виде QR-билета. Организатор должен представить соответствующее ходатайство как минимум за месяц до начала мероприятия, чтобы горуправа успела задействовать проект постановления. Ходатайство должно содержать название и описание мероприятия, примерное число участников, информацию об организаторе и время проведения. Также необходимо отметить, с какого дня необходим бесплатный проезд — даты могут отличаться от времени проведения мероприятия, так как участники могут прибыть раньше и уехать позже. Ходатайство с электронной подписью следует отправить на электронный адрес Таллиннского департамента транспорта: tta@tallinnlv.ee.