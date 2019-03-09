Таллинн вспоминает мартовскую бомбардировку инсталляцией на площади Вабадузе(45)
9 марта в Таллинне на площади Вабадузе открыта инсталляция ”Картины памяти”, посвященная памяти мартовской бомбардировки города, которая произошла 75 лет назад.
9 марта в Таллинне на площади Вабадузе открыта инсталляция ”Картины памяти”, посвященная памяти мартовской бомбардировки города, которая произошла 75 лет назад.
”В этом году мы вспоминаем мартовскую бомбардировку, которая 75 лет назад унесла множество жизней и привела к разрушению большой части центра города, с помощью инсталляции театра Ajateater ”Картины памяти” на площади Вабадузе. С полудня до десяти часов вечера с помощью аудио-визуальной инсталляции передаются воспоминания людей, которые пострадали в ту трагическую ночь и потеряли родных или свой дом”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
В основу инсталляции театра Ajateater вошли воспоминания людей, которые хранятся в Городском архиве и Городском музее. Подборку текстов сделала Лооне Отс, постановку — Анне Вельт. Воспоминания пострадавших в мартовской бомбардировке читают актеры Лийс Хааб, Катрин Валькна, Ийви Лепик, Тарво Кралль и другие. Создание инсталляции поддержали город Таллинн и управа района Кесклинн.
9 марта вечером также будут традиционно зажжены свечи на улице Харью.
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