Таллинн вспоминает мартовскую бомбардировку инсталляцией на площади Вабадузе

”В этом году мы вспоминаем мартовскую бомбардировку, которая 75 лет назад унесла множество жизней и привела к разрушению большой части центра города, с помощью инсталляции театра Ajateater ”Картины памяти” на площади Вабадузе. С полудня до десяти часов вечера с помощью аудио-визуальной инсталляции передаются воспоминания людей, которые пострадали в ту трагическую ночь и потеряли родных или свой дом”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

В основу инсталляции театра Ajateater вошли воспоминания людей, которые хранятся в Городском архиве и Городском музее. Подборку текстов сделала Лооне Отс, постановку — Анне Вельт. Воспоминания пострадавших в мартовской бомбардировке читают актеры Лийс Хааб, Катрин Валькна, Ийви Лепик, Тарво Кралль и другие. Создание инсталляции поддержали город Таллинн и управа района Кесклинн.

9 марта вечером также будут традиционно зажжены свечи на улице Харью.