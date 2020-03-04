Таллинн VS коронавирус | Кылварт: каждый из нас может помочь в предотвращении распространения вируса

На данный момент в Эстонии зафиксированы единичные случаи заражения коронавирусом, при этом зарегистрировано более тысячи случаев гриппа и более 15 000 случаев вирусных инфекций верхних дыхательных путей, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Каждый из нас может помочь в предотвращении распространения вируса. Для этого нужно чаще мыть руки, а в случае кашля, насморка или температуры оставаться дома. Однако кроме этого, важно обеспечить работу городских учреждений даже во время вспышек вирусной инфекции”.

Мартин Кадай, руководитель отдела экстренной медицины Департамента здравоохранения, подготовил для кризисной комиссии Таллинна обзор принятых департаментом мер, готовности медучреждений и дальнейших планов. Поскольку сейчас риск распространения коронавируса в Эстонии довольно низкий, столичная кризисная комиссия не стала выступать с предложением запретить проведение крупных мероприятий.

Председатель правления Tallinna Linnatranspordi AS Денис Бородич рассказал на заседании комиссии о том, как дезинфицируется общественный транспорт и оповещаются пассажиры.