Таллинн VS коронавирус | Кылварт: каждый из нас может помочь в предотвращении распространения вируса

”Мы установили специальную технику на конечных остановках и поручни общественного транспорта очищаются несколько раз в день, — сообщил Денис Бородич. — Совместно с Департаментом здравоохранения разработали для пассажиров важные напоминания-руководства на тему здоровья”.
Как пояснил Мартин Кадай, если сравнивать коронавирус с обычным гриппом, нельзя сказать, что речь идет о каком-то тяжелом заболевании. Но в группе риска, как и в случае обычного гриппа, прежде всего пожилые и люди с хроническими заболеваниями.
”Самый надежный способ снизить риск заражения — мыть руки, — сказал Мартин Кадай. — Маски рекомендовано носить лишь заболевшим людям, чтобы они не передавали вирус дальше. Здоровому человеку маску носить необязательно”.
Однако для предупреждения распространения вирусной инфекции Департамент здравоохранения рекомендует не только мыть руки. Кашлять и чихать лучше, прикрывая рот рукавом или же в бумажную салфетку. От человека с симптомами заболевания рекомендуется держать дистанцию минимум в метр. Не рекомендуется тереть глаза, нос или рот — стоит избегать лишнего контакта с этими участками. А если проявились симптомы простуды, следует остаться дома и лечиться: при необходимости принимать жаропонижающие препараты, а также капли и сиропы для лечения симптомов.
Таллиннский кризисный комитет одобрил планы обеспечения жизненно важных услуг в городе, а также анализ рисков. Для местного самоуправления жизненно важными услугами считаются обеспечение горожан питьевой водой, работа канализации и центрального отопления, а также возможность пользоваться местными дорогами. Комиссия также одобрила план действий на случай экстренной ситуации и обновила состав команды по урегулированию кризисов.
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