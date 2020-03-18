Таллинн временно освобождает родителей от платы за место в детском саду

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, решение касается всех родителей, независимо от того, ходит ребенок на данный момент в детский сад или нет.

Сейчас плата за место в детском саду Таллинна составляет 71,25 евро за одного ребенка, место в садике с бассейном обходится в 78,26 евро.

Услуга детских садов сохраняется в Таллинне и предоставляется также в условиях чрезвычайной ситуации. Сейчас в Таллинне с соблюдением всех требований по защите здоровья детей работают все детские сады.

”Считаем важным обеспечить всем работающим родителям чувство защищенности — их дети под присмотром, при необходимости и круглосуточно, — сказал Михаил Кылварт. — В работе детских садов могут произойти изменения, но на данный момент все готовы принимать детей. Также мы готовы оперативно отреагировать, если понадобится закрыть какую-то группу или даже весь детский сад, но все детские сады одновременно мы не закроем”.

Для того, чтобы предотвратить распространение инфекции, детские сады должны в своей работе учитывать ограничения, разработанные Департаментом образования.

В том числе передавать ребенка в сад необходимо за пределами помещений и в детский сад запрещено пускать людей с симптомами заражения.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!