Таллинн возобновляет прямые трансляции пресс-конференций на канале ETV+

Прямую получасовую трансляцию пресс-конференции мэрии Таллинна можно будет смотреть на телеканале ETV+ по средам, в 13:10.

Как отметила руководитель по коммуникациям Таллиннской городской канцелярии Кирсти Рууль, русский язык является родным почти для 45% жителей Таллинна, поэтому очень важно предоставлять русскоговорящему населению актуальную информацию как можно оперативнее, а также через максимально возможное количество медиа-источников.

”Мы должны своевременно информировать население о принимаемых мерах, о положении дел в столице, о том, какая помощь оказывается горожанам, — сказала Рууль. — Особенно это важно в нынешней ситуации, когда коронавирус снова ежедневно меняет картину, не исключается введение новых ограничений и все больше людей находятся в стрессе. Мы благодарны крупным интернет- порталам — rus.Postimees, rus.Delfi, ERR Новости, которые с тех пор сохранили традицию и продолжают транслировать наши пресс-конференции на русском языке. Сотрудничество со столичной мэрией возобновляет также телекананал ETV+, внося свой вклад в то, чтобы таллиннцы могли получать еще больше своевременной и необходимой информации о городской жизни”.

”Весенний опыт показал, что трансляции пресс-конференций мэрии, затрагивающие столь важную тему, как предотвращение распространение коронавируса, очень востребованы, — сказала главный редактор канала ETV+ Екатерина Таклая. — В связи с тем, что в последние дни ситуация снова стала усугубляться, мы готовы предоставить эфир для того, чтобы дать нашим зрителям возможность получать важную информацию максимально оперативно, из первоисточника”.

На данный момент соглашение достигнуто касательно нескольких ближайших недель. "Планируем включить трансляции в программу до Рождества, сотрудничество с мэрией всегда можно будет продолжить, если это будет обусловлено новыми витками в развитии ситуации вокруг коронавируса", — добавила Таклая.

Также трансляция всегда обеспечивается на городском портале tallinn.ee и домашней странице городской газеты Stolitsa.ee.