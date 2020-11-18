Таллинн возобновляет прямые трансляции пресс-конференций на канале ETV+

С 18 ноября город Таллинн в сотрудничестве с ERR возобновляет прямые трансляции пресс-конференций столичной мэрии на телеканале ETV+ на русском языке. В числе прочего акцент каждой пресс-конференции будет на том, какие меры предпринимают столичные власти для предотвращения распространения COVID-19, а также смягчения последствий кризиса.
Прямую получасовую трансляцию пресс-конференции мэрии Таллинна можно будет смотреть на телеканале ETV+ по средам, в 13:10.
Как отметила руководитель по коммуникациям Таллиннской городской канцелярии Кирсти Рууль, русский язык является родным почти для 45% жителей Таллинна, поэтому очень важно предоставлять русскоговорящему населению актуальную информацию как можно оперативнее, а также через максимально возможное количество медиа-источников.
”Мы должны своевременно информировать население о принимаемых мерах, о положении дел в столице, о том, какая помощь оказывается горожанам, — сказала Рууль. — Особенно это важно в нынешней ситуации, когда коронавирус снова ежедневно меняет картину, не исключается введение новых ограничений и все больше людей находятся в стрессе. Мы благодарны крупным интернет- порталам — rus.Postimees, rus.Delfi, ERR Новости, которые с тех пор сохранили традицию и продолжают транслировать наши пресс-конференции на русском языке. Сотрудничество со столичной мэрией возобновляет также телекананал ETV+, внося свой вклад в то, чтобы таллиннцы могли получать еще больше своевременной и необходимой информации о городской жизни”.
”Весенний опыт показал, что трансляции пресс-конференций мэрии, затрагивающие столь важную тему, как предотвращение распространение коронавируса, очень востребованы, — сказала главный редактор канала ETV+ Екатерина Таклая. — В связи с тем, что в последние дни ситуация снова стала усугубляться, мы готовы предоставить эфир для того, чтобы дать нашим зрителям возможность получать важную информацию максимально оперативно, из первоисточника”.
На данный момент соглашение достигнуто касательно нескольких ближайших недель. "Планируем включить трансляции в программу до Рождества, сотрудничество с мэрией всегда можно будет продолжить, если это будет обусловлено новыми витками в развитии ситуации вокруг коронавируса", — добавила Таклая.
Также трансляция всегда обеспечивается на городском портале tallinn.ee и домашней странице городской газеты Stolitsa.ee.
Традиционно еженедельные пресс-конференции по итогам заседания городских властей проходили по средам на эстонском языке. Таким образом средства массовой информации имеют возможность доводить до сведения широкой аудитории наиболее важные городские решения и сообщать о событиях, которые планируются в столице. Поскольку одной из важных задач местного самоуправления является своевременное информирование жителей столицы о принимаемых властями решениях, о жизни города в целом, было решено проводить таллиннские пресс-конференции горуправы отдельно на русском языке — с возможностью её открытой трансляции всеми заинтересованными медийными каналами и площадками.
Впервые пресс-конференция таллиннской мэрии на русском языке с прямой трансляцией на телеканале ETV+ и возможностью смотреть её онлайн на портале rus.err.ee и домашней странице столицы — Tallinn.ee/rus состоялась 25 марта 2020 года.
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