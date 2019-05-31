Таллинн возобновит субсидирование частных школ по интересам

Вице-мэр Вадим Белобровцев подчеркнул, что Таллинн всегда ценил занятия по интересам для молодежи, т.к. увлечения столь же важны для ребенка, как и школьное образование. ”Поддержка частных школ по интересам улучшит доступность кружков и увеличит возможности школьников заниматься своим хобби. Так дети смогут участвовать в занятиях, которые пока недоступны в муниципальных школах по интересам”, — рассказал Белобровцев.

Пособие будет выплачиваться владельцу частной школы по интересам при условии, что учреждение действует в Таллинне как минимум пять лет, у него нет налоговых задолженностей или задолженностей перед городскими учреждениями. Кроме того, программы школы должны быть зарегистрированы в эстонской образовательной инфосистеме, а занятия посещать более 100 учеников, зарегистрированных по данным Регистра народонаселения в Таллинне. В основе вычисления суммы пособия — средняя стоимость посещения кружка на одного ученика в месяц в муниципальной школе по интересам (45 евро).

В данном случае поддержка не оказывается спортивным школам, т.к. спортивная деятельность поддерживается на основании постановления Таллиннского горсобрания ”Порядок субсидирования спортивной деятельности”.