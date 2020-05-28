Таллинн восстанавливает плату за детский сад и проверку билетов в общественном транспорте
Принятые на время чрезвычайного положения льготы и пособия будут действовать в Таллинне до 31 мая. С 1 июня будет восстановлена плата за детский сад, передает rus.err.
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