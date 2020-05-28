28.05.2020, 19:07

Таллинн восстанавливает плату за детский сад и проверку билетов в общественном транспорте


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Narva mnt, Viru ring, Hobujaama
Tramm Maneeži tänavalt Narva maanteele keeramasFoto: Jaanus Lensment

Принятые на время чрезвычайного положения льготы и пособия будут действовать в Таллинне до 31 мая. С 1 июня будет восстановлена плата за детский сад, передает rus.err.

Во время чрезвычайного положения от платы за место в детском саду в Таллинне были освобождены все родители, независимо от того, посещали дети детский сад или находились дома.

Кроме того, в этот период все пассажиры могли бесплатно пользоваться столичным общественным транспортом. С 1 июня будет возобновлена проверка билетов, а зарегистрированные жители столицы должны будут валидировать свой проезд. Билеты на бумажном носителе нельзя будет купить до 31 августа.

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