Таллинн восстанавливает плату за детский сад и проверку билетов в общественном транспорте

Во время чрезвычайного положения от платы за место в детском саду в Таллинне были освобождены все родители, независимо от того, посещали дети детский сад или находились дома.

Кроме того, в этот период все пассажиры могли бесплатно пользоваться столичным общественным транспортом. С 1 июня будет возобновлена проверка билетов, а зарегистрированные жители столицы должны будут валидировать свой проезд. Билеты на бумажном носителе нельзя будет купить до 31 августа.