Таллинн вновь поддержит частные школы по интересам

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев рассказал, что, поддерживая частные школы по интересам, город хочет предложить детям и молодежи от 7 до 19 лет разнообразные занятия. ”Нашей целью является расширение возможностей обучения прежде всего в сферах, связанных с природой, техникой, музыкой, искусством, а также общих знаний о культуре. Это соответствует целям, поставленным перед общеобразовательными школами, — сказал Белобровцев. — Частные школы по интересам дополняют систему образования, и мы надеемся, что при поддержке города их услуги станут доступными для большего числа детей”.

Пособие будет выплачиваться при условии, что учреждение действует в Таллинне как минимум пять лет, у него нет налоговых задолженностей или задолженностей перед городскими учреждениями. Кроме того, программы школы должны быть зарегистрированы в эстонской образовательной инфосистеме (EHIS), а занятия посещать более 100 учеников возрастом от 7 до 19 лет, зарегистрированных по данным Регистра народонаселения в Таллинне.

Выплату пособия и расчеты ведет Таллиннский департамент образования, пособие начисляется один раз в год. Пособие выделяется на покрытие расходов, связанных с оплатой труда педагогов и учебных принадлежностей. Размер пособия составит, в зависимости от числа учеников, от 6000 до 17 000 евро. В предыдущий раз поддержка частным школам по интересам была оказана городом в 2009 году.