Таллинн внедряет в Ласнамяэ систему здравоохранения и соцобеспечения новую модель сотрудничества

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, целью данного сотрудничества является оказание помощи и услуг на необходимом для каждого клиента уровне.

”Для достижения лучшего результата необходима профессиональная совместная работа всех сторон, — сказала Бетина Бешкина. В рамках этого проекта мы стремимся выявить нуждающихся в помощи людей и их потребности, т.е. узнать, какие услуги уже были оказаны, а какие могли бы быть полезными. Мы хотим предоставить помощь на самом высоком уровне при оказании всех социальных услуг”.

Для наилучшего обслуживания клиентов был разработан план действий, были распределены обязанности и ответственность, что позволит избежать повторов в работе и сэкономить время. Важнейшая сторона данного процесса — совместная работа. С одной стороны, это слаженная работа гарантирует эффективное решение отдельных сложных случаев, с другой — обеспечивает системное и последовательное сотрудничество между всеми сторонами. Благодаря этому создается единое инфопространство, которое дает четкое понимание о роли, задаче и возможностях каждого партнера для совместного решения при оказании помощи всем нуждающимся.

Так же будут оказываться поддержка и консультирование близким клиентов. Для того, чтобы создать более эффективную модель помощи, весь процесс планируется документировать, а также выявлять в ходе работы наиболее сложные моменты. Процесс картографирования позволит охватить все имеющиеся на сегодняшний день возможности и ресурсы как на местном, так и на государственном уровне. Результат этих действий приведет к тому, что оказание комплексной помощи станет более плавным и эффективным.

Целевая группа проекта — жители Ласнамяэ, имеющие хронические заболевания, серьезные проблемы со здоровьем и/или недостаточным доходом, в том числе пожилые, страдающие заболеваниями люди, чей семейный врач работает в ласнамяэской клинике ”Медикум”. В ходе проекта оказание помощи контролирует координатор Таллиннского департамента социальных дел и здравоохранения Меэлика Лимберг, которая помогает организовать оценку потребностей каждого клиента для оказании социальных и медицинских услуг.