Таллинн вместе со скорой помощью планируют организовать вызов врачей на дом к детям до 12 лет

"Таллинн начал поиск медиков для оказания услуги визита детского врача на дом детям до 12 лет. Услуга будет оказываться в сотрудничестве со скорой помощью, — сказал "Актуальной камере" мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Анализ вызовов скорой помощи и ситуация, которая у нас зачастую происходит в ЭМО, привели нас к выводу, что нам необходима услуга медицинской помощи, ориентированная прежде всего на детей, для того, чтобы не перегружать с одной стороны возможность экстренной помощи, с другой стороны, чтобы дети получали своевременную помощь".

Глава общества семейных врачей Ле Валликиви считает, что такая идея бросает тень на существующую систему, поскольку сейчас вызовы на дом находятся в компетенции семейных врачей, а в их центрах можно эффективно провести необходимую диагностику.

"Этот проект противоречит нашим договоренностям с представителями экстренной медицины. И на уровне пользы для общества не могу сказать, что эта идея очень хороша", — заявила Валликиви.