Таллинн утвердил порядок использования услуги социального транспорта

По словам вице-мэра Таллинна Бетины Бешкиной, город планирует развивать услугу социального транспорта и сделать ее доступнее.

”Если в 2018 году на расходы по оказанию этой услуги бюджетом было предусмотрено 1,65 млн евро, то в прошлом году 2 млн евро, а в этом году мы прогнозируем 2,3 млн евро, — пояснила Бетина Бешкина. — Год назад мы изменили и расширили возможности использования социального транспорта в Таллинне. На основании полученной обратной связи можем сказать, что в основном пользователи довольны; например, увеличение лимита количества поездок на такси было крайне необходимо нуждающимся в помощи. Также выросло число маршрутных перевозок, которыми пользовались дети и совершеннолетние с недостатками здоровья для поездок в школу, на работу или в учреждения социального попечения. Увеличилось и число пользующихся услугой таксоизвоза; с осени 2019 года услугу начали круглосуточно оказывать и новые спецмашины с инвакреслами, что улучшило услугу и сделало ее более безопасной”.

Число бесплатных и частично оплачиваемых внеплановых поездок в Таллинне остается прежним: шесть бесплатных поездок во втором полугодии и четыре частично оплачиваемых поездки в календарный месяц; доля самофинансирования при частично оплачиваемой поездке составляет два евро. Для использования услуги внеплановой перевозки из Таллинна в какой-либо пункт назначения Эстонии или же для поездки оттуда обратно в столицу по-прежнему сохраняются две поездки и доля самофинансирования в размере 13 центов за километр. Если пользователь услуги израсходовал как бесплатные, так и частично оплачиваемые поездки, оплата внеплановой перевозки происходит на основании прейскуранта предприятия, оказывающего услугу.

При использовании услуги такси в течение календарного месяца из городского бюджета будет оплачиваться 190 евро в расчете на одного пользователя, доля самофинансирования составляет четверть от стоимости каждой поездки: пользователь услуги оплачивает лично 47 евро 50 центов. Если предусмотренный лимит превышается, то пользователь услуги оплачивает поездку в 100-процентном объеме.